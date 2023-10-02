İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen hain saldırı girişimi hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu saldırının Bakanlığa yönelik olduğu ve (2) terörist tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak, olaya hızlı ve kahramanca müdahale eden polisler sayesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, bir teröristin kimliği tespit edildi. Bu teröristin BTÖ (PKK/KCK) üyesi olduğu ve Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu belirlendi. Diğer teröristin kimliği henüz tespit edilememiş olup, güvenlik birimleri tarafından kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma süreci titizlikle sürdürülüyor ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele kararlılıkla devam edeceği vurgulanmıştır.