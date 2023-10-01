Ankara'nın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde, saat 09.30 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısına, 38 TP 962 plakalı hafif ticari bir araçla gelen iki terörist, bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda bir terörist intihar eylemi gerçekleştirirken, diğer terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın sonucunda iki polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları hemen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Araç gasp edilmiş

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kullandığı hafif ticari aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasp edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler, Çataloluk Mahallesi'nde bulunan veteriner Mikail Bozağan'ı öldürdükten sonra aracı gasp ettiler. Teröristlerin, dün akşam saatlerinde Bozağan'ı öldürdükten sonra Ankara'ya giderek bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Mikail Bozağan'ın cenazesi, otopsi işlemi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailesi, cenazenin yakınlarına teslim edilmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Bozağan'ın cenazesi, yarın öğlen saatlerinde Develi ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

2 yıl önce evlenmiş

Veteriner Mikail Bozağan'ın, sadece 2 yıl önce evlendiği ve sadece 6 ay önce baba olduğu öğrenildi. Bozağan'ın dün akşam Tomarza ilçesi ve çevre mahallelerde hasta hayvan kontrolü için görevde olduğu bilgisi edinildi. Ayrıca, Bozağan'ın bir başka veteriner arkadaşıyla işlerini tamamladıktan sonra Adana sınırında başka bir hasta hayvan için yola çıkmayı planladığı kaydedildi.

6 Yaşındayken Kaybolmuştu

Saldırı öncesinde gasp edilip öldürülen Mikail Bozlağan'ın yaşamında daha önce yaşadığı bir trajik olay da ortaya çıktı. 2005 yılında, sadece 6 yaşındayken, Kayseri'nin Develi ilçesinde mantar toplamak amacıyla kuzeniyle birlikte yola çıkmış, ancak yollarını kaybederek 4 gün boyunca kayıp kalmıştı.

Mantar Toplamak İsterken Kaybolmuştu

Mikail Bozlağan'ın kuzeni Hasan Bozlağan ile birlikte Develi ilçesinde mantar toplamak için yola çıktığı belirlendi. Ancak bu yolculukları, büyük bir trajediye dönüşmüştü. Hasan Bozlağan, kayalar arasında tırmanırken düşerek hayatını kaybederken, Mikail Bozlağan ise kayboldu. Bu zorlu süreçte 4 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı.

Adana'nın Feke İlçesinde Kurtarıldı

Mikail Bozlağan'ın kuzeninin ölümü üzerine, kurtuluşu Adana'nın Feke ilçesinde gerçekleşmişti. Gedikli Mahallesi'nin eski Muhtarı İbrahim Gün, bu olayı anımsayarak, o dönemde 6 yaşındaki çocuğun kayboluşunu haber aldıklarını ve mahalle sakinleri olarak büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti. Arazi şartlarının zorlu olduğu bu süreçte, tüm mahalle halkının katkısıyla Mikail Bozlağan'ı sağ salim bulmayı başarmışlardı.

Mikail Bozlağan'ın Ardından Gelen Acı Haber Mikail Bozlağan'ın patlamada kullanılan aracın sahibi olduğu haberi, ailesi ve çevresindeki insanlar için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. Ailesi, daha önceki yaşadıkları zorlu dönemin ardından bu trajik olayın ardından bir kez daha büyük bir acıyla karşı karşıya kalmıştı.

İyilik Yaptığını Zannetmiş

Mikail Bozlağan'ın, bölgede saygın bir veteriner hekim olarak tanındığını ifade eden İbrahim Gün, terörün bu trajik olayı, Bozlağan'ın yardım niyetiyle yaklaştığı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Gün, şunları söyledi: "Terör, evladımızı iyilik yaparken yakaladı. Yolda el kaldırıp aracına binmişler ve Mikail'i acımasızca öldürmüşler. Bu tür bir durum, bölgemizde pek görülmez. Biz, yolda yardım isteyenlere yardım eli uzatmayı alışkanlık haline getirmişizdir. Mikail, iyilik yaptığını düşünmüş ama ne yazık ki sonu kötü olmuş. Bu acı olayı yaşatanlara Allah acımasızca ceza versin. Mikail Bozlağan, bölgede saygıyla anılan bir veteriner hekimdi."