Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara’nın havadan ilaçlanmasını Tarım A.Ş. bünyesindeki dronlarla gerçekleştirdiklerini söyledi. Bozbey, " Tarım A.Ş. bünyesinde kurulan dron atölyesi kendi cihazlarını kendisi üretiyor. Maliyet açısından da yüzde 75 daha ucuza mal ediyoruz" dedi. Bursa’daki atölyede üretilen dronlar ile Ankara’nın ilaçlanması çalışmaları başladı.

"Teknolojiden faydalanmak bizim için önemli sorumluluk" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde daha hızlı daha verimli daha etkili çözümler üretmek mümkün hale geliyor. Tarım A.Ş. bünyesinde bulunan 20 litre kapasiteli dron ile haftanın 5 günü ulaşılması zor olan bataklık, sazlıklara biyolojik mücadele yapıyoruz. Ayrıca sadece Bursa değil, önceki gün Ankara’da da dron denemesini de yaptık. Tarım A.Ş. bünyesinde kurulan dron atölyesi kendi cihazlarını kendisi üretiyor. Maliyet açısından da yüzde 75 daha ucuza mal ediyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin mali yapısındaki iyileşmenin de buradan geçtiğini belirten Başkan Bozbe, "Biyolojik ilaçlamaların etki alanını 5 katına çıkardık. Tarım A.Ş. bakım hizmetleri kapsamında 139 parkımız ile 239 ana arter ve ara caddelerde ağaçlandırma alanlarının bakımını ve ilaçlamalarını sürdürüyor. Havuz ve göletlerin rutin kimyasal bakımları da Tarım A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Sulama çalışmaları çerçevesinde toplam günlük olarak 4 milyon metrekarenin üzerinde kontrol denetim ve sulama yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa’nın 17 ilçesinde 2 bin 900 adet kara sinek üreme noktasında ilaçlama yaptıklarını belirten Bozbey, "160 bin adet sivrisinek üreme noktasına biyosidal ile müdahale ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Sinekle ilgili şikayetler alıyoruz. Ama inanını bir çok yere anında ulaşıyor ve anında müdahale ediyoruz. Ancak ocak ve şubat aylarında rögarlarda yapılması gereken çalışmalar yapılmadığından dolayı bazı konularda 5 kat mücadeleyi arttırmamıza rağmen sıkıntılar yaşıyoruz. Bursalılardan durgun su gördüklerinde lütfen bırakmamalarını istiyoruz. İnşaatlardaki durgun sularda sinek ürediğini görüyoruz. İnşaat alanlarındaki varillere bırakılan sular sinek üremesine sebep oluyor" şeklinde uyarıda bulundu.