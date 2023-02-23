ORC Araştırma, Bursa'da yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte ORC'nin 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' diyerek yaptığı seçim anketinin sonuçları...

15-19 Şubat 2023 tarihleri arasında 3 bin 420 kişi ile gerçekleştirilen ankete göre; AK Parti, HDP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin oy oranları artarken ve CHP, MHP ve DEVA'nın oy oranları düştü.

YRP'nin oy oranı sabit kalırken bir önceki seçim anketinde oy alamayan Zafer Partisi %1.4 puan ile sıralamaya girdi.

Ağustos 2022'de yapılan seçim anketinde sıralamaya giren BBP, TDP ve Saadet Partisi ise bu ankette listeden düştü.

AK PARTİ'NİN OYLARI ŞAHA KALKTI!

ORC'nin 17-22 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği seçim anketinde %32,4 oy alan AK Parti en son yapılan seçim anketinde oy oranını %37'ye yükseldi.

Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP'nin de oy oranı %5,5'den, %5,1'e düştü. Ağustos anketinde toplam %37,9 oy oranını yakalayan Cumhur İttifakı son ankete göre oy oranını %43,1'e yükseltti.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA TERS KORELASYON

ORC'nin yaptığı seçim anketine göre CHP'nin oyu %26,8'den %25,1'e gerilerken; İYİ Parti'nin ,4 olan oyu %20,3'e çıktı.

MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER...

ORC'nin 'Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?' sorusuna ise vatandaşların verdiği isimler dikkat çekti.

Verilen isimler arasında Faruk Çelik, Ayhan Salman, Davut Gürkan, Efkan Ala, Erkan Aydın, Erkan Dönmez, İsmail Tatlıoğlu, Lalekarabıyık, Mustafa Esgin ve Nedim Bayram yer aldı.

İNEGÖL'DEN 3 İSİM LİSTEDE

Öte yandan yapılan ORC'nin 'Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?' sorusuna ise vatandaşların verdiği isimler arasında İnegöl'den Ayhan Salman, Nedim Bayram ve Erkan Dönmez isimleri yer aldı.