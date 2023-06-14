Anksiyete Nedir?

Uzmanlar anksiyete bozukluğu nedir sorusunu, sebebi bilinmeyen bir kaygı, sorun ve huzursuzluk hislerinin eşlik etmiş olduğu bir duygu durumu şeklinde cevaplıyor. Sağlık, iş, ikili ilişkiler, günlük yaşam vakaları şeklinde değişik yaşam alanlarını kapsayan endişeler söz mevzusu olabilir ve bununla beraber fizyolojik emareler yaratabilir.



Bu durum kişinin günlük yaşamında bozulmalara yol açabileceği şeklinde, işlevselliğini bozabilir, uyku ve iştahla ilgili sorunlara sebep olabilir. Ek olarak başta depresyon olmak gibi değişik psikiyatrik durumlara sebep olabilir.

Anksiyete Bozukluğu Çeşitleri?

Anksiyete bozukluğunun günümüzde çeşitlere ayırdığımız bir kaç türü mevcuttur;

Genelleştirilmiş Anksiyete Bozukluğu: Ortada bir gerekçe olmadan duyulan aşırı kaygı ve gerginlik hissiyatı.

Panik Atak: Ani ve yoğun korku, bununla beraber ürkü atakları meydana getirebilir. Bu süreçte göğüs bölgenizde bir ağrı hissedebilir, vücudunuzda aşırı terlemeler yaşayabilir, kalp atışlarınızda hızlanma gözlemleyebilirsiniz. Kimi zaman süreç boğulduğunuzu ya da kalp krizi geçirdiğinizi düşünmenize sebep olacak kadar ağır seyredebilir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Bireysel ilişkilerinizde, başkalarının sizin yaptıklarınızı yargılaması, alay etmesine karşı kaygı, stres duyma haline denir.

Bağzı Fobiler: Yükseklik korkusu şeklinde kendini izah edebilir. Bu korkuya haiz olan kişiler uçağa binmek ya da yüksek kattan oluşan evlerde oturmaktan dolayı kaygı duyabilir.

Agorafobi: Kalabalığın içinde, acil bir durum yaşandığında hareket kabiliyetiniz kısıtlı olduğunu hissederek korku, kaygı duyabilirsiniz.

Ayrılık Kaygısı: Sevdiğiniz kişiler yanınızdan ayrıldığında fazla kaygı duyuyor ve her an gözünüzün önünde olsun istiyorsanız ayrılık kaygısı problemi yaşıyor olabilirsiniz.

Seçici Dilsizlik: Bazı çocuklar ailesiyle konuşarak yazışma kurabilirken, toplum içinde konuşamamaktadırlar. Bu sosyal kaygıya seçici dilsizlik denmektedir.

Aksiyete Bozukluğu Belirtileri

Anksiyete belirtilerine baktığımızda öne çarpan davranış ve durumlar şu şekilde;

Kendini devamlı stres halinde, gerilmiş ve huzursuz hissetmek

Çevreden kopmak, kaçmak istemek

İnsanların sözleri ile devamlı zihni meşgul etmek

Özgüvensiz ve değersiz olduğunu hissetmek

Başkaları ile konuşmanın zor olduğuna inanmak

Toplum içinde konuşmaktan ve yiyecek yemekten çekinmek

Nefes darlığı ve ağız kuruluğu yaşamak

Kas ağrısı çekmek

Süratli nefes alıp vermek

Acele gerilmek

İstemsiz titremelere başlamak

Kendini umutsuz hissetmek

Sürekli gelen ağlamak hissi

Yaptığı işe konsantre olamamak

Yorgunluk hissi

Uykusuzluk çekmek

Olayları hatırlamakta zorlanmak

Hüzünlü durumlara yoğunlaşmak

Tetikleyen Faktörler

Anksiyete bozukluklarını tetikleyenler tam anlamıyla bilinmemektedir. Ancak travmatik vakalar, farklı deneyimler, sağlık sorunları, kalıtsal faktörler ve benzer biçimde etmenlerin kaygı bozukluklarını tetikleyebildiği görülmektedir.

Genetik sebeplerden kaynaklı anksiyete bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden akrabalarınız içinde bu rahatsızlığa haiz olan var ise risk altındasınız anlama gelir.

Beyninizde ki korku ve duyguları denetim eden bölümlerin hatalı bağlanması kaygı bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Çevresel yaşadığınız travmalardan (çocuklukta istismar edilme, fazla sevdiğiniz birinin ölümü yada saldırıya uğraması benzer biçimde) dolayı anksiyete bozukluğu yaşayabilirsiniz.

Şeker, Troid, Kalp, Akciğer gibi benzer biçimde sağlık sorunları anksiyete bozukluklarına sebebiyet verebilir.

Kullanmış olduğunuz ilaçların bir yan tesiri de kaygı bozukluğu olabilir.

Aile ve akrabalarınız içinde kaygı bozukluğundan muzdarip biri yoksa, çocukken karşılaştığınız bir tramva olayı yoksa ve anksiyete belirtileri yeni yeni ortaya çıkıyorsa, altında tıbbi bir sebep yatıyor olabilir.

Doktor tarafınca denetim edilip ona bakılarak bir yol haritası çizilmelidir.

Anksiyete ile Yaşam

Anksiyete ile yaşamak ve kriz anlarını kontrol altına alabilmek oldukça zordur. Kriz zamanında ve genel yaşamınızda sizleri biraz daha rahat hissettirebileceği bilinen yöntemler ise şunlar;

Nefes egzersizleri: Doğru nefes alıp vermek, sakinleşme konusunda ileri derece etkilidir. Doğru nefes egzersizlerini öğrenerek, sakinleşmeyi ve yeniden odaklanabilmeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayağa kalkma ve vücudu dik tutma: Korku yada çekince hissedildiğinde bilinçaltından gelen bir dürtüyle öne eğilerek kalbi ve akciğerleri koruma durumu oluşmaktadır. Ayağa kalkmak ve dik durmak, vücuda her şeyin düzgüsel olduğu mesajını vererek sakinleşmenize destek olacaktır.

3-3-3 kuralını hayata geçir: Anksiyete nöbetinin başladığını hissettiğinizde 3-3-3 kuralını uygulayarak sakinleşebilirsiniz.

Etrafınızdaki üç şeyin adını tekrarlayın.

Duyduğunuz üç sesi tekrarlayın.

Vücudundaki üç bölümü oynatın; bilekler, parmaklar ve kollar.

Anksiyete nöbetinin başladığını hissettiğinizde 3-3-3 kuralını uygulayarak sakinleşebilirsiniz. Etrafınızdaki üç şeyin adını tekrarlayın. Duyduğunuz üç sesi tekrarlayın. Vücudundaki üç bölümü oynatın; bilekler, parmaklar ve kollar. Kaygı randevusu oluşturma: Sizi kaygılandıran tüm bilgileri bir yere not edin ve bu tarz şeyleri düşünmek için kendinize bir vakit dilimi belirleyin. Bu sayede bütün gün aynı kaygıları yaşamak yerine günün belli zamanını bunun için ayırabilirsiniz.

Sizi kaygılandıran tüm bilgileri bir yere not edin ve bu tarz şeyleri düşünmek için kendinize bir vakit dilimi belirleyin. Bu sayede bütün gün aynı kaygıları yaşamak yerine günün belli zamanını bunun için ayırabilirsiniz. Bulunduğunuz ortama odaklanma: Farklı senaryolar ve geleceğe dair bir şeyler düşünmek yerine şimdi bulunduğunuz zamana odaklanın ve kaygılanmanıza sebep olacak bir şeyin olmadığını kendinize hatırlatın.

Kendinize hobiler bulun: Anksiyete krizinizin geldiğini anladığınız zaman kendinize uğraşabileceğiniz bir alan, sizi meşgul edebilecek bir uğraş bulmaya şeyler bulmaya çalışın. Bu bir yürüyüş yapmak, kitap okumak, film/video seyretmek olabilir.



Bu sizin kötü düşüncelerden uzaklaşmanızı ve kontrolü elinize almanızı sağlamaya destek olabilir.

Anksiyete krizinizin geldiğini anladığınız zaman kendinize uğraşabileceğiniz bir alan, sizi meşgul edebilecek bir uğraş bulmaya şeyler bulmaya çalışın. Bu bir yürüyüş yapmak, kitap okumak, film/video seyretmek olabilir. Bu sizin kötü düşüncelerden uzaklaşmanızı ve kontrolü elinize almanızı sağlamaya destek olabilir. Şekerli gıdalardan uzak durun: Yüksek şeker tüketimi anksiyeteyi tetikleyen etkenlerden birisidir.



Kriz dönemlerinizde tatlı atıştırmalıklardan ve diğer yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durun. Bunun yerine su içerek vucuda yeterli sıvı almayı ve protein içeren gıdalar tercih edebilirsiniz.

Tedavi Yöntemleri

Anksiyete bozukluğu doğru müdehale ile tedavi edilebilen bir rahatsızlık türüdür. Hastalara genellikle psikoterapi ve ya ilaç tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Hasta için ilaçla tadavi yöntemi mi, yoksa psikoterapi yöntemi ile mi tedavi olması gerektiği ise doktorlarınızca karar vermek hasta için en doğrusudur.