Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Külahçı Aslan, gebelik sürecinde sıkça karşılaşılan ayak bileği şişliklerinin normal bir durum olduğunu, ancak ani ve şiddetli şişliklerin doktora danışılması gerektiğini vurgulayarak anne adaylarına uyarılarda bulundu. Dr. Aslan, gebelikte ödem ve ayak bileği şişliklerini önlemek için bol su içme, düzenli yürüyüş yapma ve sol taraf üzerine yatma önerilerinde bulundu.

Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Külahçı Aslan, gebelik döneminde sıkça görülen ayak bileği şişliklerinin, vücuttaki su tutulumunun artmasına ve rahmin damarlara baskı yapmasına bağlı olarak ortaya çıktığını belirtti. Dr. Aslan, özellikle doğum tarihi yaklaştıkça ve sıcak havalarda bu şişliklerin daha da artabileceğini, ancak bu şikayetlerin doğum sonrasında geçeceğini açıkladı.

Uzun süre ayakta durmanın şişlikleri artırabileceğine dikkat çeken Dr. Aslan, dinlenme anlarında bacakları kalp seviyesinin üzerine kaldırmanın faydalı olabileceğini ve bacakları hareket ettirmenin önemini vurguladı. Ayrıca, hamilelik sırasında sol taraf üzerine yatmanın kan dolaşımını düzeltebileceğini belirtti.

Varis riskinin hamilelikle birlikte arttığını ifade eden Dr. Aslan, varis çoraplarının şişlikleri azaltabileceğini ve rahatsızlığı hafifletebileceğini söyledi. Ayrıca, fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirten Dr. Aslan, yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzmenin önerilebileceğini ve havuzda ayakta durma veya yürümenin şişlikleri geçici olarak hafifletebileceğini aktardı.

Dr. Aslan, ani şişliklerin dikkate alınması gerektiğini ve tek bacakta gelişen ağrılı şişliklerin derin ven trombozu belirtisi olabileceğini, ayrıca preeklampsi belirtilerini de takip etmek gerektiğini vurguladı. Bu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.