Özel Hayat Hastanesi’nin tarafından 13’üncüsü düzenlenen Gebe Okulu’nda anne adayları uzman doktorlarla buluştu. 3 hafta süren Gebe Okulu’nda katılımcılara eğitimin sonunda sertifika verildi.

Hayat Hastanesi konferans salonunda 20anne adayının katılımıyla gerçekleştirilen 13. Gebe Okulu’da bebeklerine kavuşmayı bekleyen anne adaylarına gebelik ve doğum süreci ile doğum sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşayacakları değişikliklere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Gebe Okulu’nun başarıyla devam ettiğini ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için öncelikle anne adaylarının bilgilendirilmesi gerekli olduğuna işaret eden Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu’nda 13’üncü dönemi geride bıraktıklarını ve gebelerin aldıkları eğitimler sayesinde daha rahat olacaklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gebe Okulu başladığı günden bugüne kadar gebeler tarafında hep ilgiyle karşılandı. Gebe Okulu’muzu 3 ayda bir 3 haftalık eğitim şeklinde düzenliyoruz. Devamlılığının sağlanması çok önemli, bizimde 13’üncü dönemimiz. Anne adaylarıyla buluştuk ve bu süreci rahat geçirmeleri için elimizden geleni yaptık. Anne adaylarının yanında olmaktan mutluyuz. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza hamilelik süresince neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız 3 haftalık eğitimde anlattılar. Normal doğum bizim için çok kıymetli .Anne bebek açısından normal doğumun fiziksel ve duygusal kazanımları münazara edilemez. Normal doğumun önemini biliyoruz ve destekliyoruz."

Gebe Okulu’nun ilk haftasında Genel Cerrahi Uzm. Dr. Servet Yetgin, Diyetisyen Fatma Hallaç, Diş hekimi Büşra Düzen, Klinik Psikolog Hande Uzuner ve Emzirme Danışmanı Hemşire Ayşenur Akkanat, alanlarına ilişkin bilgileri anne adaylarıyla paylaştı.