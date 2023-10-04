Antalya'da, annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan Yusuf Emre Tıraş (38) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, Tıraş'ın cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği ve yargılama sırasında bu durumun kabul edilmesi halinde sanığın tedavi altına alınması talep edildi.

Olay, 8 Aralık 2022 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf Emre Tıraş, alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş ile tartışmaya başladı. Tartışma hızla büyüdü ve Yusuf Emre Tıraş annesine bıçakla saldırarak 13 kez bıçakladı. Komşular, olayı duyduklarında hemen polisi aradılar. Yusuf Emre Tıraş, komşularının müdahalesiyle yakalandı ve polise teslim edildi. Sağlık ekipleri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddianameye göre, Yusuf Emre Tıraş, annesini alın, kulak, çene, ağız ve boyun bölgelerine çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Savunmasında, annesinin kendisine büyü yaptığını, kişisel eşyalarını kirlettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini iddia etti.

Tıraş'ın babası Süleyman Tıraş, oğlunun uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve devamlı ilaç kullandığını ifade etti. İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın 'kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Yusuf Emre Tıraş hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. Ayrıca, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması talep edildi.