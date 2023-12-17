İstanbul Avcılar'da cuma günü, saat 22.00 civarında Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan birinci katlı bir binada şok edici bir olay yaşandı. Alkol etkisi altında olduğu belirtilen 52 yaşındaki Ali Güneş, babası Paşa Güneş ile gittiği babasının evinde çıkan bir tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Ali Güneş, kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

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Olayın duyulması üzerine hemen ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı.  Avcılar'daki özel hastaneye götürülen 23 yaşındaki Onur Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 ayrı suçtan dosyası bulunan ve emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız bir çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri Ambarlı Meydan'da tespit etti ve  harekete geçerek Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ali Güneş'in, cinayet ve yaralama olayının, para isteme konusundaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını alkollü bir halde ifade ettiği belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ