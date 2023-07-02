Virajı alamayan otomobil, bariyeri aşarak 2 ağaç ve 1 aydınlatma direğini devirdi. Kaza anında sahil kenarında bekleyen anne ve oğlu faciadan kıl payı kurtuldu. Kazada hafif yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zeytinburnu sahil yolu Sirkeci istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 AER 67 plakalı aracın sürücüsü sahil yolunda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki çelik halatlı bariyeri aşan araç, elektrik direğini ve 2 ağacı devirdikten sonra durabildi. Çevredeki vatandaşlar kazada yaralanan sürücüyü araçtan çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerinde çalışmalarını yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan araç olay yerine çekici yardımıyla kaldırıldı.

“Ağaç olmasaydı direkt bize geliyordu”

Aracı arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen Nazan Karanfil, “Araç virajı alamadı. Bizim aracımız da arıza yapmıştı. Eşim tamirci bulmaya gitti. Biz de oğlumla beraber çimlerde oturuyorduk. Bizim aracı sıyırdı. Ağaç olmasaydı direkt bize geliyordu. Sürücü iyiydi. Sıyrıkları vardı. Hızlı geliyordu herhalde. Kaza çok şiddetliydi. Toparlayamadı. Ağaca vurdu, direğe vurdu. Eğer kendi aracımızın arkasında olsaydık bize de çarpardı” dedi.

“Kaşında yarılma vardı”

Yaşananları anlatan Hüseyin Yılmaz, “Araç sürüsü kontrolünü kaybederek buraya daldı. Kiraz ağacına vuran araç bu hale geldi. İçerisinde 1 kişi vardı. O da kontrol amaçlı hastaneye gitti. Kaşında yarılma vardı” diye konuştu.