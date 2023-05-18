Tırın çarpması sonucu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş’a, M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anneanne ve torunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.