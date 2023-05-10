Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günün anısına annesine hediye almak isteyenler için alışveriş merkezleri ve e-ticaret sitelerinde her zevk ve ihtiyaca yönelik seçenekler sunuyor.

12 yıl önce Anneler Günü’nde kurulan Modanisa, Anneler Günü’ne özel bir kampanya hazırladı. Günlük modest giyimden elegan abiye ve elbiselere, aksesuardan kozmetik ürünlerine, ayakkabı-çantadan ev tekstiline kadar pek çok farklı kategorideki ürünlerde indirim yapan marka, anneler için şık ve özel hediye alternatifleri sunuyor.

Hediye notu seçeneği de mevcut

Yapılan açıklamaya göre, anneler için binlerce ürün seçeneği sunan Modanisa, yapılan alışverişi annelere yazılacak not ile beraber hızlı ve güvenli bir şekilde teslim ediyor.

Anneler Günü Alışveriş Etkinliği 13 Mayıs gününe dek Akmerkez’de

Akmerkez, Anneler Günü etkinliğine annelerini özel hissettirmek isteyen herkesi davet ediyor. Birbirinden renkli markalar, şifalı ve organik ürünler, özel tasarım çantalar, göz kamaştıran takılar, farklı kombin önerileri ve daha fazlası 8 - 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ‘Akmerkez Anneler Günü Alışveriş Etkinliğinde’ ziyaretçileri bekleyecek.