Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) tarafından "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisi düzenlendi.

GESMEK tarafından düzenlenen "İyi ki Annemsin" konulu resim sergisinin açılışını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. 42 branşta 12 farklı kurs merkezinde eğitim veren GESMEK’in sergisinin açılışına Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, GESMEK eğitimcileri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Büyükgöz, eserler hakkında bilgi aldı. Sonrasında orta öğretim okulları arasında gerçekleştirilen anne temalı resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi. Törende ilçe protokolü dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.