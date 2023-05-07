Vodafone’un online alışveriş platformunda Anneler Günü hareketliliği başladı.

Vodafone’un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda’da Anneler Günü için hediye seçenekleri sunuluyor.

Platformdan yapılan duyuruda annelerin her türlü ihtiyacına uygun hediye seçeneklerinin uygun fiyatlarla kullanıcılara sunulduğu bildirildi. Platformda, cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, süpermarket, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplam 1000 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği platformda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılar avantajlı fiyatları, farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı deneyimi yaşıyor.

Detaylı bilgilere söz konusu platformdan ulaşılabiliyor.