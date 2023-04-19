Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna Yazıcı ve beraberindeki heyet Başkan Savaş’ı ziyaret etti.HATAY (İGFA) _ Hatay’ın birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok özel bir şehir olduğunu söyleyen Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10.Yuhanna Yazıcı , “Acılarımızı paylaşmak istedik. Bugüne kadar bayramları birlikte kutladık. Hatay’da vefat edenler ve Hatay için taziyede bulunmak istedik. Tüm ilçelere gittik. Yüce Allah’tan dileriz ki, Hatay’ımız, camiler, kiliseler, havralar yeniden eski günlere kavuşur ve bayramlarımızı hep beraber kutlarız.” dedi.

Her zaman kardeşçe yaşamaya çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, "Antakya dünyanın sembolüdür ve şehre sahip çıkmak gerekir. Biz bu durumdan çok etkilendik ve sizler için dua edeceğiz. Değerli camilerimizi, kiliselerimizi diğer dinlerin ibadet yerlerinin en kısa zamanda yerlerini almalarını diliyoruz, dinler ayrıştırmaz, birleştirir. Ramazan ayının mübarek olsun, tüm Hatay'a bayram selamet getirsin. Başkanım siz de bu ülkeye ve şehre hizmet için çok kıymetli bir şahsiyetsiniz" dedi.

SAVAŞ: HATAY DÜNYA MİRASI BİR ŞEHİR, HEPİMİZİN BU ŞEHRİ AYAĞA KALKMIŞ OLDUĞUNU GÖRMEK İSTEDİĞİNE İNANIYORUM

Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak adına var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiri.

"Yüzyıllardır farklı kültür ve dinlere mensup vatandaşlarımız ile birlikte yaşamaktayız" diyen Başkan Savaş, "Sizlerin de Paskalya Bayramınızı kutluyoruz. Bizler milli ve dini bayramlarımızı hep birlikte kutlarız. Musevi cemaati Başkanı ve eşini kaybettik, büyük bir burukluk ve üzüntü yaşadık. Bu sene bayramlarını birlikte kutlayamadık. Bundan dolayı da çok üzgünüz” dedi.

Ziyarete, Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10.Yuhanna Yazıcı ‘ya Episkopos Konstantin Kayyel, EpiskoposAersenyosDahdal,Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı FadiHurigil, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Doğum ve Jan Dellüler eşlik etti.