Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın artık ‘Sultanlar Ligi’ şehri olduğunun müjdesini verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya, artık Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet gibi kadın voleybolunun dünyadaki en iyi takımlarının mücadele ettiği Misli.com Sultanlar Ligi’nde yer alacak.

Müjdeyi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.

Başkan Uysal sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Sigorta Shop’la yapılan işbirliğiyle Muratpaşa Belediyespor’un gelecek sezon kadın voleybolunun süper liginde mücadele edeceğini belirtti.

Başkan Uysal, paylaşımında, “Muratpaşa Belediyespor Sigorta Shop, kadın voleybolunun süper ligi Sultanlar Ligi’nde Antalya’mızı temsil edecek. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübümüz ve Sigorta Shop arasında yapılan işbirliği sonucu MuratpaşaBelediyespor Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunda ülkemize büyük sevinçler, gururlar yaşatan kadın voleybolunun önemli bir parçası olarak hedefli, iddialı, nitelikli bir mücadele ortaya koyacaktır. Muratpaşa’mıza, Antalya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MuratpaşaBelediyespor, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’la yaptığı işbirliğiyle gelecek sezondan itibaren Meryem Boz, Hande Baladın, Paola Egonu gibi dünya yıldızlarının sahnesi Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.

