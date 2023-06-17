Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte cadde, refüj ve parkları rengarenk çiçeklerle donatıyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında 300 bin çiçek toprakla buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonu ile birlikte kent genelinde yoğun bir çalışma içine girdi. Büyükşehir Belediyesi Hurma Bitki Üretim Tesislerinde özenle yetiştirilen rengârenk çiçekler şehri çiçek bahçesine dönüştürmeye başladı.

ŞEHİRDE RENK CÜMBÜŞÜ

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çiçek dikimi ile turizmin başkentini her mevsim güzelleştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Atatürk Caddesi, Yavuz Özcan Parkı ve Konyaaltı Caddesi’nde çiçek dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesine ait seralarda üretimi yapılan rozet, horoz ibiği ve vapur dumanı gibi 300 bin çiçeğin dikimi yapıldı.

ENGELLİ RAMPASI, MERDİVEN VE BANK KURULDU

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ayrıca Konyaaltı Sahili’nde Boğaçayı ile Liman arasındaki sahil bandında vatandaşların denize ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 8 adet yeni merdiven ve 2 adet engelli rampası imal ederek farklı noktalara montajını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine yeni banklar yerleştirerek oturma birimlerinin sayısını arttırdı.