Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinin ilk sıralarında yer alan Güzeloba’da cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, Gebizli Mahallesi’nde tamamlanan çalışmaların ardından, 39 bin 354 kişilik nüfusa ev sahipliği yapan Güzeloba’da başladığı cadde ve sokak yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nin ardından en kalabalık ikinci mahallesinde çalışmalar önce Yamansaz bölgesinde başladı. Bölgede 29 cadde ve sokağı kapsayan çalışmaların ardından Lara Turizm Yolu’na cephe sokak ve caddelerde çalışma başladı. Cadde ve sokak yenileme çalışması kapsamında bölge eski asfalttan temizleniyor ve ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi, son 9 yılda 445 kilometrelik cadde ve sokak yenileme çalışması yaptı. Asfalt üretim tesisine de sahip belediye, bu yılsonunda 67 bin ton asfalt üretimi, 28 kilometre asfalt serimi yapmayı planlıyor.