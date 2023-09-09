Antalya Muratpaşa Belediyesi, bin 481 futbol sahası genişliğiyle depreme dayanıklı, trafik dahil sorunlarını çözmüş bir Antalya için en önemli fırsat olan Kırcami’de, parselasyon planlarının yerel mahkemelerce iptalinin ardından yeniden kolları sıvadı. Muratpaşa Belediyesi, mahkeme kararlarını beklemek ya da yeniden parselasyon çalışmasına başlamaktan oluşan iki çözümü masaya yatırdı.ANTALYA (İGFA) - Kırcami, Antalya’nın tam merkezinde Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan bölgenin genel adı. Bölgede 1970'li yıllarda yapılan tarım, 1990'larda toprak yorgunluğu ve kirlenme gibi nedenlerle sürdürülemez hale geldi. Tarım, bölgeye karakterini veren ana faaliyet olmaktan çıkarken imar sorunu gündeme geldi.

Bölgenin sınırını çizen Özgürlük Bulvarı ve çevresinde apartmanlar yükselirken Kırcami, çözülemeyen sorunları nedeniyle kentin tam merkezinde büyük bir boşluk olarak kaldı. Muratpaşa Belediyesi, Ümit Uysal’ın ilk kez belediye başkanı seçildiği 2014’te hummalı bir çalışmaya başladı. Hafta sonu toplanan belediye meclisleri, uzun saatler süren mesailerle Kırcami’de sorun çözüldü. Ancak çözüm mahkemelerden döndü. İki kez tapu dağıtılan Kırcami’de nisan ayında bu kez Antalya 2. İdare Mahkemesi’nce parselasyon planı iptal edildi.

Muratpaşa Belediyesi, yerel mahkeme kararını Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde istinafa taşıdı. Ancak mahkemenin henüz karar vermemesi nedeniyle iki çözüm masaya yatırıldı. Belediye, ya parselasyona ilişkin mahkeme süreçlerin tamamlanmasını bekleyecek ya da yaklaşık 35 bin kişinin mülk sahibi olduğu Kırcami’de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon plan sürecini yeniden başlatacak. Muratpaşa Belediyesi, karar öncesi Kırcami’de bulunan dernekler ve muhtarların görüşlerini isteyecek.