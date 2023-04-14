Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 40 yıllık tapu ve imar sorunu geride bırakan Kırcami’de yol çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri de bu tarihi anı cep telefonlarıyla kaydetti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık bin 475 hektar genişliğiyle 8 mahallenin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kırcami bölgesinde yol açma çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışma, aynı zamanda bölgeye adınıKırcami Mahallesi’nde başladı. 10 metre genişliğe ve 210 metre uzunluğa sahip 2 bin 100 metrekarelik yol açma çalışmaları için hummalı çalışma devam ederken mahalle sakinleri de bu tarihi anı cep telefonlarıyla çekti.

Kırcami Mahallesi Muhtarı Mehmet Köksal, tapuların ardından Muratpaşa Belediyesi’nin hızla inşaat ruhsatlarını da vermeye başladığını belirterek, “Başkanımız Sayın Ümit Uysal’la yaptığımız değerlendirme sonucunda belediyemizin uhdesinin yolların açılmasına hız verdik. Kendisine Kırcami halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan Kırcami’de 40 yıllık tapu ve imar sorunu, Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayının ilk iftarında tapuları dağıtmasıyla sona ermişti.