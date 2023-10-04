Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin en sıcak kentinde üstelik doğal bir pistte 6-10 yaş arası çocuklara 3 derste buzda kaymayı öğretiyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın her çocuğun istediği spor branşında temel eğitim alması ve yetişkinlerin düzenli spor yapmalarını sağlamak üzerine şekillenen sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında sonbahar dönemi başladı.

Spor okulları bu dönemde çocuk ve gençlere yönelik 18 ve yetişkinler içinse 7 ayrı branşta açıldı. Yetişkinler için pilates ve aerobik kurslarının yanı sıra çocuklar için yoga kursunun da düzenleneceği spor okulları aralarında parkların, spor salonlarının, parkların bulunduğu 29 tesiste devam ediyor.

Belediye, bu dönemde 6-10 yaş arası çocuklar için buz pateni kursu da açtı. Kurs, Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Antalya’nın ilk açık hava çocuk oyun dünyası olan Teneffüs Park içinde bulunan Dağyakası Buz Pisti’nde gerçekleşiyor. 450 metrekare genişliğiyle Antalya’nın ilk ve tek doğal pisti olan Dağyakası’nda dersler, 17 dönem devam edecek. Üç gün, üç saat devam edecek her dönemin sonunda çocuklar buz pateni başlangıç düzeyi eğitimini tamamlamış olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pisti, bu kış sporunda Antalya’ya ilk madalyanın gelmesini de sağladı. Antrenmanlarını burada yapan Selin Eren, haziranda Ankara’da yapılan Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Eren, buz pateninde Antalya’nın madalyalı ilk sporcusu olurken Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Antalya temsilcisi ve eğitmen Tufan Kaya, bu pateninin düşünüldüğü kadar zor bir spor olmadığını belirtti ve “Öğrenim süresi, kişiye göre değişiyor ama sonunda herkesin aynı noktada başarıya ulaşabiliyor” dedi.