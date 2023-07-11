Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerel belediyenin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart kapsamında, kızartmalarda kullanılan ve pet şişelerde çöpe atılan bitkisel atık yağın 5 litresini 95 liraya geri alınıyor.ANTALYA (İGFA)- Muratpaşa Belediyesinin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem doğayı koruyan geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı. Proje başarılı sonuçların ardından kısa sürede ilçe genelinde uygulanmaya başladı.

Çevreci Komşu Kart’la Nisan 2016’den Haziran 2023’e 7 yıl içinde 21 milyon 920 bin 406 kilogram atık ev ev toplandı.

Toplanan atık karşılığında 9 milyon 290 bin 389 lira kartlara yüklendi. Proje kapsamında 1 kilogram cam 15 kuruştan,1 kilogram metal 1 liradan, 1 kilogram plastik 1 lira 15 kuruştan alınırken kağıt için 90 kuruş ödeme yapılıyor. 14 noktada bulunan sabit toplama noktalarında ise alım fiyatları yüzde 30’a varan oranda zamlı ödeniyor.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplamaya başladı. Fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen yağların 5 litresi için ise 95 lire geri ödeme yapılıyor. Bu yılın 6 aylık döneminde projeye katılan ilçe sakinleri 196 bin 155 lira kazandı.

Çevreci Komşu Kart’la Muratpaşa Belediyesi ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yaratırken kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı. Çevreci Komşu Kart, 175 bin 946 ağacı kesilmekten kurtardı, 221 bin 882 litre benzin tasarrufu sağladı. Ayrıca 689 bin 919 kilogram karbondioksit gazı salınımı azalttı.

NAKİT ÇEKİLEBİLİYOR

Para kart özelliğine sahip Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm işyerlerinde kullanılabiliyor.

Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.