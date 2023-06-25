Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yaz spor okullarında ilk kez 7-13 yaş arası çocuklar için ‘beceri ve kondisyon’ kursu düzenleyecek. Çocuklarının motor becerilerin geliştirmeyi hedefleyen kurs, 3 ayrı spor salonunda gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin sürdürdüğü Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam hareketi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin en önemli organizasyonlarından spor okullarında yaz dönemi başlıyor.

3 Temmuz’da ilk kursların başlayacağı program, çocuklar için 18, yetişkinler içinse 8 branşta düzenlenecek. Spor tesisleriyle birlikte kapalı pazar yerleri ve parkları adeta spor salonuna dönüştüren kurslar için başvurular, 7 Temmuz’a kadar web sitesi üzerinden devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl ilk defa 7-13 yaş arası çocukların motor becerilerini geliştirmeyi hedefleyen beceri ve kondisyon kursu düzenleyecek. Kurs çocukların sürat, beceri, denge, kuvvet, esneklik, el-göz koordinasyonu, atma, tutma ve sıçrama gibi özelliklerin gelişimine katkı sağlayacak.

Programın hedefleri arasında çocukların anlık düşünme ve karar verme becerilerine de katkı sağlamak ve liderlik özelliklerinin de geliştirmek yer alıyor.

Sportif beceri parkurları ve eğitsel oyunlarla desteklenecek program Kuvayı Milliye, Aynur Ayan ve DilşadRefizade spor salonlarında cuma günleri yapılacak.