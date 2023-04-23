Antalya Muratpaşa’da er meydanı yeniden kuruluyor. 5. Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri, 30 Nisan Pazar günü 54 başpehlivanın katılımıyla gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 5’incisi düzenleyeceği yağlı pehlivan güreşleri, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz’ün bulunduğu 54 başpehlivanın kispet giyeceği er meydanında devam eden hazırlıkları Belediye Başkanı Ümit Uysal, yerinde inceledi. 6 bin kişilik portatif tribünlerin yerleştirildiği er meydanında bir yandan çayırın bakımı da devam ediyor.

Başkan Uysal, Antalya’nın kent merkezindeki tek yağlı güreş sahası olan Konuksever’de yeniden pehlivanları ağırlayacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Uysal, “5’incisini düzenleyeceğimiz Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne komşularımız, güreş severler, Antalya’mızın ilçelerinden, komşu illerimizden herkes davetlidir” dedi.