Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programında arama, kurtarma ve ilkyardım eğitimleri, enkaz başında yapılan uygulamalı eğitimle tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından depreme dayanıklı bir kent için attığı ilk adımlarından biri olan MAG programında mayıs ayında başlayan eğitimler tamamlandı.

Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimlerin ardından Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün Döşemealtı’nda bulunan alanında uygulamalı eğitim verildi.

İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda teorik eğitimler alan gönüllüler, bu kez enkaz başında öğrendiklerini uyguladı. Eğitimler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama- Kurtarma tarafından verildi. Program kapsamında arama – kurtarma köpeği ve afet ya da acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için telsiz haberleşme eğitimleri de MAG programı kapsamında yakın dönemde başlayacak.