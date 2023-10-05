Antalya’da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek ve eğitim programları yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde özel gereksinimli öğrencilerini sokak hayvanlarıyla buluşturdu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki buluşmada, Engelsiz Kafe’nin özel gereksinimli öğrencileri veteriner hekimlerin kontrolünde sokak hayvanlarıyla temas kurdu.

Sokak hayvanlarını seven, onları rehabilitasyon merkezinin bahçesinde gezdiren öğrencilerkedi ve köpekleri elleriyle besledi.

Etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, “Rehabilitasyon merkezimizde çocuklarımızla bir arada olmaktan son derece mutluyuz” derken down sendromlu çocuğuyla etkinliğe katılan Feray Sarı, “Çocuğum hayvanlardan büyük oranda korkuyordu. Buraya hayvanlarla temas sağlasın diye geldik. Çocuğumun çok hoşuna gitti” diye konuştu.