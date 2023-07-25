Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz eğitim veren kurs merkezleriyle bu yıl LGS sınavına hazırlanan 113 öğrenciden 11'i nitelikli okulları kazandı.ANTALYA (İGFA)- Muratpaşa Belediyesi’nin 2’den 8’inci sınıfa ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği sağlayan 3 merkezi bulunuyor.

Zeytinköy ve Ermenek destek eğitim kurs merkezlerini 2014’te hizmete açan Muratpaşa Belediyesi Memurevleri Mahallesi’nde bulunan merkezine ise 2017’de öğrenci kabulüne başladı. Üç merkez, bu yıl 113 öğrenciyi LGS sınavına hazırlandı.

Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre merkez öğrencilerinin 5’i fen lisesi olmak üzere 11’i nitelikli liseleri kazandı. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Berak Bağrıyanık TOBB Fen Lisesi’ni, Tuğçe Nilda Mandal Hatay Kırıkhan Fen Lisesi’ni, Ermenek’ten Ejder Karataş Kumluca Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi’ni, Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezi’nden Berrak Aşık Aksu Fen Lisesi’ni, Ela Gök Göynük Fen Lisesi’ni kazandı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, destek eğitim kurs merkezleri 8’inci sınıf öğrencilerinin hepsinin yerel yerleştirmeyle de tercih listelerinde yer alan okullara yerleştirildiğini söyledi. Başkan Uysal, öğrencileri, ailelerini ve merkez öğretmenlerini LGS başarısı dolayısıyla kutladı.