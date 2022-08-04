Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu merkez ilçelerinde tahditli 1.000 adet "C" Plaka dağıtımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Plaka dağıtımı UKOME Genel Kurulu huzurunda 23 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’te yapılacak. İstekli tarafından başvuru zarfları, kapalı bir şekilde alındı belgesi karşılığında, dağıtım yapılacağı gün 09:00 – 13:00 saatleri arasında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Toplantı Salonuna teslim edilecek olup, belirtilen saatlerden önce veya sonra gelen başvuru zarfları kabul edilmeyecek.

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