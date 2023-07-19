Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, falez bandında öğrenciler için ders çalışma merkezine dönüştürülecek alanı çalışmalar öncesi inceledANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, kendin doğa harikası falez sahil bandında öğrencilere ders çalışma merkezi oluşturmak için çalışmalara başladı.

Şirinyalı Mahallesi’nde aynı zamanda belediyenin sanat atölyelerinin bulunduğu park alanında gerçekleştirilecek çalışma öncesi Başkan Uysal alanda incelemelerde bulundu.

Ders çalışma merkezi haline dönüştürülecek yapının hukuki bir süreç sonunda belediyeye geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Biz de burayı ders çalışma merkezi yapalım istedik. Gençlerimiz için büyük ihtiyaç. Küçük bir kafe hizmeti de olacak.Yıl boyu gençlerimize hizmet edecek, sosyal, kamuya yararlı bir mekana daha kavuşmuş olacağız” diye konuştu.