Muratpaşa Belediyespor Basketbol U10 Kız Takımı, sezonu Antalya 2’ncsi olarak tamamladı. 7 küçük basketbolcu, kupa ve madalyalarını törenle aldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor’un en küçük basketbolcuları U10 Kız Takımı, nisan ayında başlayan Antalya Ligi’ni 2’nci sırada tamamladı.

Sezonun son maçında AGGİK Basketbol’la karşı karşıya gelen Muratpaşa’nın yıldız adayları karşılaşmadan 41-11 galip ayrıldı.

Oynadıkları 12 maçtan 11’ini kazanan takım, madalya ve kupasını törenle aldı. Antrenör Çağatay Toklu, tüm sporcularını kutlarken küçük basketbolcuların sevincini sahada onlarla paylaştı.