Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılar, 'merdiven altı' berber hizmeti vermeye başladı.ANTALYA (İGFA) - Esnaf odasının belirlediği resmi tarifenin 2 katına saç sakal tıraşı yapan Rus ve Ukraynalı berberlere, hem esnaf odası hem berberlerden tepki geldi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı, TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta da işyeri açan yabancıların Türk çalıştırmak zorunda olması gerektiğini söyledi.

Bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Antalya’ya gelen Rus ve Ukraynalılar, kentte geçimlerini sağlamak için çeşitli sektörlerde çalışıyor. Gayrimenkul sektörünün ardından berberlik hizmeti de vermeye başlayan bazı Rus ve Ukraynalılar, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın belirlediği resmi tarifenin iki katından fazla ücret alıyor. Oda, 2023 yılı lüks sınıfta saç sakal tıraşı için 600 lira fiyat belirlerken Rus ve Ukraynalı berberler ise 1200 ile 1500 lira arasında ücret alıyor. Bu berberlerin müşterilerinin büyük bölümü ise kendi ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

Berberlik yapan Rus ve Ukraynalıların, özellikle sosyal medyada çeşitli gruplarda reklam yaptıkları ve bu şekilde müşteri topladıkları öğrenildi

“İş yeri açan yabancılar Türk çalıştırmak zorunda olsun”

Türkiye’de oturum ve çalışma izni almış yabancıların ekonomiye katkı sağlamasında bir sorun olmadığına dikkat çeken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı, TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, “Ülkemiz istihdam açısından zorlu bir süreçten geçerken yabancı olan ülkemize gelmiş ve oturum ve çalışma izni almış kişilerin istihdama katkı sağlamaları vergi dilimine aynı şekilde dahil olmaları gerekir. İş yeri açacaklar ise biz nasıl yabancı personel çalıştırırken çalışma izni almak için en az 10 Türk personele iş imkânı sağladıktan sonra yabancı personel alabiliyorsak bu kişilerde Türk personel çalıştırmak zorunda olmalı. Sponsorship diye tanımlanan İngiltere veya Dubai gibi ülkelerde iş yapabilmek için belli şartları oluşturduktan sonra iş yeri açma imkânı sağlandığı gibi Türkiye’de de yabancı uyruklu yerleşik kişilere belirli şartlar uygulamalıyız. Sosyal medya denetimleri ve yine halkın sosyal farkındalığı ile yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinde fiş isteyerek veya ihbar yöntemi ile denetim sağlanmasına destek olmalıyız” diye konuştu.