Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmelerinin 51’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde “Onların tek bir sevdası vardı. Türkiye ve insanlık” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da ’68 Kuşağı’nın simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmelerinin 51’inci yıl dönümünde anıldı.

Muratpaşa Belediyesi Üç Fidan Parkı’nda düzenlenen anma törenine Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP Antalya milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreninde Belediye Başkanı Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘demokrasiden, insanı düstur, anayasal zemindeki haklar ve kişinin hukukundan dünyanın en uzak coğrafyalarından biri olan’ Ortadoğu coğrafyasında bir çiçek gibi açtığını söyledi. Türkiye’nin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde inşa edildiğini aktaran Başkan Uysal, bunun ülkenin gençlerine de önemli bir sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, eşi ve diğer katılımcılar parkta bulunan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan rölyeflerine kırmızı karanfiller bıraktı.