Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği yapıldıMehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

Yörüklerin göçlerinin temsil edildiği etkinlikte, mahalle sakinleri geleneksel kıyafetler giyerek, geçmişte kullanılan tarım aletleri, at, eşek, deve, keçi, koyun sürüleri ve köpekleri ile kortej yürüyüşü yaptı. Temsili göçe katılanlar, yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe Stadı'na ulaştı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na festival açılış çelengini sundu. Köleoğlu, Tarım ve Seracılık Festivali'nde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bazı etkinlikleri yapmayacaklarını belirtti.

Yapılan etkinliğin Yörük kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Yöre halkımız, çiftçilerimiz, Yörüklerimiz bir yıl süreyle serada, tarlada çalıştılar, yoruldular. Her yıl düzenlediğimiz Tarım ve Seracılık Festivali'mizi bugün Yörük göçümüzle başlattık. Halkımız, kendi kültürlerini yaşatmak adına bu göçü düzenledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Karatepe Stadı'nda Yörük göçü kortejinin sona ermesinden sonra protokol üyeleri, Yörük çadırlarına ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.