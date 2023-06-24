Spor dünyasında bir elin parmaklarını geçmeyen üst düzey kadın yöneticilere bir yeni isim daha eklendi. ANTALYA (İGFA) - Finlandiya sokaklarında ralli yaparak spora başlayan, iş hayatında hız kesmeden ilerleyen ünlü iş insanı Abide Gülel, Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un yönetimine girdi.

Böylece, Süper Lig’de, yönetiminde kadın bulunan kulüplerin arasına Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’dan sonra Antalya Spor da girdi.

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Kulüp Başkanı Sabri Gülel’in başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında; Kerem Çankaya, Sami Güral, Ferit Sezer, Mustafa Ergün’ün istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine; Abide Gülel’in yanı sıra Varol Varlı, Mehmet Duru ve Caner Afşin oy çokluğuyla seçildi. Kırmızı beyazlı kulübün yönetimine giren Abide Gülel’in, yeni fotoğraf çekiminde kırmızı renkli elbiseyi tercih etmesi dikkat çekti.