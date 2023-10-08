50 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen bağış sözleri tutulmuyor.Neafoni - ANTALYA (İGFA) - Futbol ailesinin canlı yayında düzenlediği “Omuz Omuza” kampanyasında TV’lerde yardım sözü verenler ortadan kaybolmaya başladı.

Antalyaspor’un eski başkanı Aziz Çetin’in, Antalyaspor kulübü ve derneği adına 1 milyon TL yardım sözü verdiği ama bu parayı, kampanyanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen yatırmadığı ortaya çıktı.

Aziz Çetin dönemindeki Emrah Çelik, Sami Güral ve bazı diğer yönetim kurulu üyeleri adına da Aziz Çetin tarafından canlı yayında 1 milyon liralık bağış sözü verildiği ama bu paranın da kampanya hesaplarına yatırılmadığı belirlendi.

Aziz Çetin, milyonluk bağış sözünün ardından yaptığı açıklamada “Atatürk'ün deyimiyle ‘dünyanın en güzel şehrinden’ depremzedelere ilk andan itibaren, herhalde en hızlı reaksiyon gösteren takımız. Bu anlamda taraftarlar ve takımımızla gurur duyuyoruz. Antalyaspor kulübü ve derneği adına da 1 milyon TL bağışlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA SÖZ VERİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlanmıştı.