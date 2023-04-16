Kocaeli Antikkapı, ambalajlama makinasıyla 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., yeni nesil üretim teknolojilerini yakından takip ederek kent halkına hizmet veriyor.

Bu kapsamda, Antikkapı, üretim tesisinde kullanmaya başladığı ambalajlama ve paketleme makinasıyla catering yemek hizmetinde 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyor. Antikkapı, son nesil ambalajlama makinesi ile ürünlerini el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor.

Antikkapı A.Ş. üretim tesisinde kullanılmaya başlanan ambalajlama makinası, paketleme sistemini daha düzenli hale getirdi. Üç gözlü gıda kaplarına, çorba, yardımcı ürün (pilav-makarna), ana yemek konularak hazırlanan ürünler, makinada el değmeden ambalajlanıyor. Ambalajlanan yemekler taşınırken birbirine karışmıyor, sızıntı ve dökülmeye neden olmuyor.

SICAK ÜRÜN HİZMETİ

En son teknolojiye uygun ekipman ile donatılmış makinada hijyen ve kalite standartlarına uygun üretim yapılıyor. Catering yemek hizmetinde en önemlisi ürünlerin tüketiciye ulaşırken soğumaması ve lezzetini kaybetmemesi… Bu makinede belirli sıcaklıkta ambalajlanan yemekler, hava ile teması kalmadığı için sıcak kalabiliyor. Ambalajlanan ürünler, servis öncesinde termoboxlara konulduğunda yaklaşık 5 saat sıcak kalabiliyor. Koruyucu katkı maddesi içermeyen sistem ürünün doğal renk ve besin değerlerini koruyor. Kolay sevkiyat avantajı sağlayan paketler bakteri oluşumunu da engelliyor.

Ramazan ayında toplu iftar programları sıcak ve hızlı yemek servisini zorunlu kılıyor. 8 saatte 5 bin adet üretim sağlayan paketleme makinasıyla Antikkapı, önemli bir hizmeti kent sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Antikkapı, bu yeni sistemi ile paketli ürünleri sıcak, hızlı ve hijyenik ortamda tüketicisine hizmet götürüyor.