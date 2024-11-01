Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği’nin (GAİD), olağan seçimli genel kurulunda kurucu başkan Cavit Değirmenci güven tazeledi.

İSTANBUL(İGFA) - Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği’nin (GAİD), Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tüm Türkiye’den üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Üyelerin büyük desteğiyle GAİD Kurucu Başkanı Cavit Değirmenci üç yıl için yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Kuruluşundan bu yana geçen dört yılı aşkın sürede GAİD’in sektörün güçlü sesi olmayı başardığını ifade eden Cavit Değirmenci, “Gümrüklü antrepolar, uluslararası ticaretin sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için tedarik zincirinde kilit öneme sahip. Bunun bilinciyle gümrükleme ve depolama işlemlerinin sürekli büyüyen lojistik sektörünün ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sektörün en büyük çatı örgütü olmanın bizlere verdiği sorumlulukla, bugüne kadar kamu ve özel sektördeki girişimlerimizle sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşıdık. Bundan sonra da üyelerimizle yaratacağımız sinerji ile sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz.Sektör çalışanlarının bilgi ve birikimlerini artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitim faaliyetlerimize beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni dönemde de ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.