Sınavları 19 Ağustos'ta yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sonuçları açıklandı.ESKİŞEHİR (İGFA) -Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı.

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Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından sonuç duyurusunu paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 yaz okulu sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.