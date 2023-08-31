Sınavları 19 Ağustos'ta yapılan Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yaz okulu sonuçları açıklandı.ESKİŞEHİR (İGFA) -Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı.

Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesaplarından sonuç duyurusunu paylaştı.

Yapılan açıklamada; "Sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 yaz okulu sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.