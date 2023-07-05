Bursa’nın Orhangazi ilçesinde park halindeki bir aracın üzerine yanındaki apartmandan atılan hayvan kemiği parçaları araca büyük çapta maddi hasar verdi. Aracın cam tavanını parçalayan kemik parçaları aracın tavanına da zarar verdi. Araçtaki maddi hasarın en az 20 bin TL olduğu belirtildi.

Olay akşam saatlerinde Orhangazi’de Hastane yolu üzerindeki emniyet apartmanının bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Yüksel isimli vatandaş 16 AJH 155 plakalı otomobilini apartmanın bahçesine park edip evine çıktı. Bir süre sonra otomobilinin yanına geri inen Mustafa Yüksel, aracının cam tavanının kırıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Olayın nasıl olduğuna anlam veremeyen Mustafa Yüksel yaşanan olaydan şikayetçi olmak için polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede ise kırılan camın yanında bir hayvan kemiği bulunurken, cam tavanı kırdığı düşünülen kemiğin apartmandan atıldığı tahmin ediliyor. Yaşanan olayın araştırılması için şikâyetçi olan araç sahibi Mustafa Yüksel ise oluşan hasar bedelinin yaklaşık 20 bin TL olduğunu söyledi.