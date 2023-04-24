Edirne’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1 haftalık ara tatil dönemi sona erdi ve öğrenciler ders başı yaptı.

17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayan 1 haftalık ara tatil sona erdi ve öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Edirne’de sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulun yolunu tutan öğrenciler bayrak töreni için sıraya girdi.

Edirne’de 59 bin 402 öğrenci, tatilin ardından okuluna gelmenin heyecanını yaşadı. Edirne’de 75. Yıl ilkokulu Müdürü Mustafa Doğan, öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndaki gösterileri nedeniyle tebrik etti.

Ara tatilde okulun duvarlarının boyandığını ve onarımlar yapıldığını belirten Doğan, öğrencilere sınıflarını ve okulu temiz tutmaları gerektiğini anlattı.

Okulun bahçesinde düzenlenen bayrak töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına koştu.

Ara tatilde akrabalarını ziyaret ettiklerini söyleyen Defne Başdemir, okulunu ve arkadaşlarını özlediğini ara tatilin bitmesiyle birlikte okula geldiğini belirtti.

Tatilin güzel geçtiğini söyleyen Zeynep Tunçbilek, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ve heyecanlı olduğunu aktardı.