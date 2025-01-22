Öğrenciler ara tatil için karnelerini alırken, Kâğıthane Belediyesi birbirinden eğlenceli ücretsiz etkinliklerle öğrencilere adeta karne hediyesi sunuyor. Kâğıthane Belediyesi’ne ait tüm kültür merkezlerinde çocuklar için tiyatro ve film gösterimleri, sahne şovları ve çocuk şarkılarından oluşan konserler düzenleniyor.

Kâğıthane Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklara özel etkinlikler salı ve perşembe günleri 10.30’da cumartesi ve pazar günleri de saat 11.00’da Kâğıthane’deki tüm kültür merkezlerinde başlayıp gün boyu devam ediyor. Etkinliklere aileleriyle beraber katılan çocuklar eğlenceli anlar yaşarken bir taraftan da oyunlarla öğreniyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm çocukları kültür merkezlerine davet etti. ’’Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bu etkinliklerle onların hayal güçlerini beslemek istiyoruz’’ diyen Başkan Öztekin, etkinliklere katılımın ücretsiz olduğunu belirtti.