İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.ANKARA (İGFA)- Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç BUGÜN saat 14.00'te yapılacak ilk toplantıyla başlıyor.

Basına kapalı yapılacak toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri değerlendirecek.

Hatırlanacağı gibi şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.