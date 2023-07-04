Bilecik’te bir aracın çarptığı ve sol ön ayağını kırılan yavru çakalın tedavisi tamamlandı.

Bilecik-Bursa kara yolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru çakal, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçtiğimiz ay tedavi altına alınmıştı. Sol ön ayağında kırık tespit edilen yavru çakal Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı tarafından hemen tedavi altına alındı. Merkezde çalışan Veteriner Teknikeri Mina Melisa Köse, stajyer Didem Kasalı ve Sühendan Senger yavru çakalı çocuk gibi bakıp tez zamanda sağlığına kavuşmasına sebep oldular. Yavru çakal tedavisinin ardından doğaya salındı.