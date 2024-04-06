Promosyon ödemelerini artırmasının ardından emeklilere yönelik yeni kampanya detaylarını açıklandı.

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncelleme duyuruldu. Özel bir banka, müşterilerine gönderdiği mesajda 100 TL olan alt limitin 3 Nisan'dan itibaren 175 TL olarak uygulanacağını bildirdi.

Bu değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak güncellenecek. Arabası olan emeklilerin yüzünü güldürecek haber Ziraat Bankası’ndan geldi.

Banka yetkilileri, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, Bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir." dedi ve yeni kampanya detaylarını açıkladı.Bu avantajlardan yararlanmak için en yakın Şube'ye başvurabilir veya Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.