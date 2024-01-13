Araçlarınızı expere götürdüğünüzde yaptırılan '1 TL' testi on binlerce TL'lik masrafa yol açabiliyor.

1 TL ARAÇLARA ZARAR VERİYOR

Sadece 1 TL bir otomobile on binlerce TL'lik zarar verebilir mi? İşte soru bu...

Cevabı da evet, maalesef zarar verebilir.

"BU ARAÇ 3-5 AYA PASLANIR"

Bazı experler belki iyi niyetle, belki işi çok iyi bilmedikleri için araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar. Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.

"ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR"

Bir exper yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi: "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz"

80 BİN TL ZARAR

Show Haber'in haberine göre değişeni boyası olmayan bir araca 1 TL ile yapılan test sonucunda ortalama 80 bin TL zarar verildiği ortaya çıktı.