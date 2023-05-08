Seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Yangın, Hacıoğlu Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken aniden alev aldı. Otomobili durduran sürücü dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek otomobilin ön kısmını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.