Yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. Bu düzenleme kapsamında araç plakalarında "karekod" dönemi başladı, ve bu uygulama sahte ve APP plakalarının engellenmesini hedefliyor. Yeni plakalar, noterden basım belgesi olan yerler ve Şoförler Odaları tarafından düzenlenebilecek. Karekod, plakadaki il kodu ile harfler arasında yer alacak ve 15x15 mm ebadında olacak. Ayrıca, plakalara 12 haneli bir seri numarası da işlenecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil edilen veya trafiğe yeniden çıkacak tüm araçlarda karekod zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk, yeni araç alımlarında, alım-satım durumlarında ve kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda geçerli olacak. Ancak, mevcut araç sahiplerinin mevcut plakalarını değiştirme zorunluluğu bulunmuyor.

Karekodlu plakaların getirilmesi, sahte ve modifiye edilmiş plakaların engellenmesini sağlayarak trafiğin güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ayrıca, plakalardaki karekod sayesinde araçların seri numaralarına ve üretim bilgilerine daha hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

Yeni düzenlemeye uymayanlar için belirlenen cezai yaptırımlar da dikkat çekiyor. Plakanın okunurluğunu engelleyen değişikliklere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullanımına ise 32 bin 170 TL ceza uygulanacak. Bu önlemlerle, trafiğin daha güvenli ve düzenli bir hale getirilmesi hedefleniyor.