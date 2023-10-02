Son dönemde otomobil piyasasında yaşanan durgunluk, galericileri yeni çözüm yolları aramaya itti. Özellikle taşıt kredilerinin azalmasıyla birlikte galericiler, bankalardan kredi almanın giderek zorlaştığı bir dönemde yeni bir yönteme başvurdular.

Bankaların taşıt kredilerini kısıtlamasıyla birlikte otomobil sektörü, bu zorluğun üstesinden gelmek için yeni yollar aramaya başladı. Bankalar, kredi musluğunu kapattı ve taşıt kredisi talebi düşerken krediye ulaşmak da zorlaştı. Bu nedenle, kredi alamayanlar senet imzalamak gibi alternatif yolları tercih etmeye başladılar.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şunları söyledi: "Ülkemizde genel ekonomi politikaları sonucunda taşıt kredi faiz oranları yükselirken, Merkez Bankası'nın taşıt kredi büyüme oranlarına müdahale etmesiyle bankaların kredi verme isteği azaldı.

Kredi faiz oranlarının yükselmesi ve krediye olan talebin azalması, krediye erişimi zorlaştırırken, senetle satış yöntemi özellikle kredi puanı düşük olan ve otomobil sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımız arasında popüler hale geldi.

Kredi puanı düşük olan kişilere yönelik, kredi puanı konusunda daha esnek olan ve banka prosedürlerine tabi olarak kredi veren finans kuruluşları, otomobili satın alıp müşteriye senetle satma yoluna gittiler. Bu işi ana faaliyet alanları olmayan büyük işletmeler de yapmaktadır.

Ancak son birkaç yılda otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi, finansman sağlayan kuruluşlar için dezavantajlı bir durum oluşturduğundan, senetle satışlarda bir düşüş yaşandı. Krediye erişim zorluğu, sadece kredi talep edenler için değil, aynı zamanda otomobil talebinin düşmesine de yol açtı. Bu nedenle farklı finansman yöntemlerine başvuran tüketiciler olsa da genel olarak otomobil talebinde önemli bir artış gözlenmedi.

Senetle satış mantıklı mı? Kanun ve kurallara uygun olan ve düzenli olarak yönetilen her türlü finansman yöntemi, vatandaşlarımız tarafından bütçelerine uygun olduğunda düşünülebilir.

Taşıt kredisi ve senetteki faiz oranları ne kadar? Şu anda taşıt kredisi başvurularının sadece yaklaşık olarak %10'unun belirli sınırlar içinde onaylandığını görmekteyiz. Geçmişte ise başvuruların yaklaşık %70'i onaylanıyordu. Kredi faiz oranları %3 ila %4.5 arasında değişmektedir. Devlet bankaları, devlet memurları ve belirli kamu çalışanları için özel oranlar sunabilmektedirler. Diğer finansman kuruluşlarında ise faiz oranları %4 seviyesinden %5 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Senetle satış oranlarında ise banka kredilerine göre bir miktar daha yüksek faiz talep edilebilir.

Senette bir vade sınırı var mı? Şu anki koşullar ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle uzun vadeli finansman nadiren sunulabilmektedir. Ancak finansman sağlandığında, kredi gibi belirli bir süre için verileceğini düşünüyoruz."

Sonuç olarak, otomobil piyasasındaki zorluklar nedeniyle galericiler ve tüketiciler yeni finansman yöntemlerine yöneliyorlar ve her birinin avantajları ve dezavantajları bulunuyor.