Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine çıkan kavgada baba ve oğlunu silahla yaralayarak kaçan şahıs, olayı gerçekleştirdiği silahla yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Mahallesi Eski Değirmen Sokak’ta 14 Temmuz günü bir otomobilin sokaktan hızlı geçmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine otomobilde bulunan A.D., tabancasıyla Onur Ç. ve babası Mürsel Ç.’ye ateş etti. Kurşunlar yaralıların birinin koluna, diğerinin ise bacağına isabet ederken, A.D. olay yerinden kaçtı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın faili A.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin takibi neticesinde şahıs, suç aleti silahla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilen A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.