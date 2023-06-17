Bilecik’te sağanak nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar çamura saplandı.

Öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağış sebebiyle merkez Kınık Şelalesi yolu, Söğüt ilçesi Küre köyü, Hamitabat köyü ve İnhisar ilçesi arasındaki yolda sel nedeniyle çamur oluştu. Yoldan geçen araçlar mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Ulaşıma kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çamura saplanan araçlar kurtarılırken yol tekrar ulaşıma açıldı.